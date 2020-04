Nike Dunk Low recevra trois nouveaux coloris cet été

La Nike Dunk Low est un modèle emblématique qui continue de faire une résurgence en 2020.



L’une des chaussures Nike les plus emblématiques de tous les temps est la Nike Dunk Low, qui a reçu de nombreux coloris dope au fil des ans et continue d’être la préférée des fans parmi les sneakerheads. Au cours de la dernière année, le Dunk Low a connu une énorme résurgence et nous avons pu choisir parmi une tonne de modèles de dope. Les dernières nouvelles du camp de la marque Beaverton sont le fait que trois autres coloris sortiront cet été et certains d’entre eux dont vous avez déjà entendu parler.

Jusqu’à présent, les modèles “Brésil” et “Knicks” font leur grand retour tandis que Nike poursuit sa série universitaire avec une offre “St Johns”. Ces trois coloris seront très recherchés par les fans et nous avons hâte de voir comment ils se déroulent. Malheureusement, il n’y a pas d’images d’accroche pour le moment, nous allons donc devoir attendre un certain temps avant que les aperçus ne deviennent publics.

Image via Nike

En attendant, gardez-le verrouillé sur HNHH car nous serons sûrs de vous apporter toutes les dernières mises à jour du monde des baskets. Aussi, faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous quelle est votre Nike Dunk Low préférée et si vous prévoyez ou non de supprimer les coloris répertoriés ci-dessus.

