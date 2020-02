Nike Kyrie 6 “Vast Grey” reçoit des bretelles à imprimé animal: Photos officielles

Kyrie Irving a eu du mal avec sa part de problèmes de blessures cette saison, mais cela n’a pas empêché Nike de laisser tomber de nouveaux coloris de sa dernière sneaker signature, la Nike Kyrie 6. Jusqu’à présent, il y a eu de jolis modèles et des fans ont été réclamant de nouvelles offres. L’un des derniers coloris à être dévoilé est cet intéressant modèle “Vast Grey” qui vient avec des imprimés d’animaux pour ajouter de la saveur.

Comme son nom l’indique, la tige présente une tige grise tandis qu’un swoosh Nike noir habille le panneau latéral. De là, chaque sangle de boîte d’orteils est bleue et rose mais il y a une torsion. La chaussure gauche présente un imprimé léopard tandis que la chaussure droite est d’inspiration tigre. Le talon arrière de la sneaker est rose ce qui donne un joli contraste par rapport à la tige grise, plus neutre. Enfin, la semelle intercalaire est blanche et la semelle extérieure contient des nuances vibrantes de bleu et de rose.

Si vous espérez les copier, vous pourrez le faire à partir du vendredi 28 février pour 130 $ USD. Dites-nous ce que vous pensez de cette dernière Nike Kyrie 6, dans les commentaires ci-dessous.

