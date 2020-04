Nike LeBron 17 “What The” à venir: le meilleur look à ce jour

La Nike LeBron 17 “What The” sera certainement la chaussure la plus folle du court cet été.



LeBron James domine la culture des sneakers NBA depuis 17 ans et en 2019, il a fait ses débuts avec la Nike LeBron dans le monde. Jusqu’à présent, le LeBron 17 a reçu des critiques élogieuses et continue d’obtenir de nouveaux coloris qui semblent toujours plaire et impressionner les sneakerheads et les joueurs de balle. Pas plus tard qu’hier, nous avons rendu compte de la Nike LeBron 17 “What The” et de la façon dont elle présente de nombreuses couleurs incompatibles dans la tige. Bien sûr, cela est cohérent avec d’autres modèles “What The” qui sont sortis dans le passé.

Maintenant, un compte de baskets du nom de @ snkrhghy23 offre un regard spécial de près sur ce nouveau modèle et toutes ses petites subtilités. Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez voir de nombreuses couleurs vibrantes tout au long de la partie supérieure en tricot des baskets gauche et droite. Un pied a une semelle extérieure verte tandis que l’autre est orange. En fait, même les unités Nike Air sur la semelle intermédiaire ne correspondent pas.

Malheureusement, il n’y a pas encore de date de sortie pour ceux-ci, alors restez à l’écoute pour les mises à jour car nous serons sûrs de vous les apporter.

En attendant, faites-nous savoir ce que vous pensez du coloris et si vous prévoyez de le couper ou non.

.