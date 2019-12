Nike SB Dunk Low "Raygun" Sortie en Deux Coloris Tie-Dye

La rumeur veut que Dunks "Raygun" soit sorti le 27/12.

Le "Raygun" Nike SB Dunk Low, l'un des classiques de tous les temps, revient aux détaillants avec un peu de torsion ce mois-ci, alors que Nike rend hommage au pionnier de Nike SB, Sandy Bodecker, décédé en octobre 2018. Ce À chaque fois, les bas Dunks seront équipés d'un détail tie-dye unique, inspiré par le sweat à capuche Raygun de style similaire que Bodecker aimait tant. Comme on le voit sur les images officielles partagées par la source de sneakers @ J23App, la Nike Ray Dun Low 2019 SB Dunk Low colle avec la construction en cuir noir familière, mais les panneaux orange et jaune de la version 2005 ont été échangés en faveur d'une cravate- conception de colorant. Une itération à base de blanc est également prévue pour sortir à côté du coloris noir, que vous pouvez consulter au bas de ce post. Les détails spécifiques de la sortie n'ont pas encore été annoncés, mais des rumeurs suggèrent que les coups de pied arriveront le 27 décembre. Le coloris noir sortira chez les hommes, les écoles primaires et les tout-petits, tandis que la paire blanche sera une exclusivité masculine, limitée à certains magasins de skate.