Nike Zoom Freak 1 de Giannis explose sur Wesley Matthews: Regardez

Pas un bon look pour le Zoom Freak 1.



Avant que Zion Williamson ne puisse même être recruté dans la NBA, il est devenu célèbre sur Twitter pour avoir percé sa chaussure. La sneaker qu’il portait à l’époque était une Nike PG 2.5 et la marque a immédiatement cherché une solution. Ce n’est pas tous les jours qu’un joueur explose à travers sa chaussure et Nike voulait s’assurer que cela ne se reproduise plus. Malheureusement, Wesley Matthews des Milwaukee Bucks était sur le côté récepteur d’une chaussure qui explose, hier soir.

Matthews portait la chaussure signature de son coéquipier Giannis Antetokounmpo, la Nike Zoom Freak 1. Tout le monde sur le terrain était très inquiet pour Matthews après la scène, bien qu’il ait finalement obtenu une nouvelle paire de chaussures et a continué le jeu. Matthews et Giannis ont dû avoir une conversation amusante après qu’elle soit tombée.

L’incident n’a pas été trop gênant alors que les Bucks ont remporté le match par un score de 108-97. Avec cette dernière occurrence, Nike devra examiner sérieusement leur fabrication et comprendre ce qui ne va pas. En fin de compte, les joueurs de la NBA sont beaucoup plus gros que le consommateur moyen et sont plus sensibles à ce genre de chose. J’espère qu’ils pourront trouver une solution avant que quelqu’un ne se blesse gravement.

.