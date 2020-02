Nikita Pearl Waligwa, actrice Disney, décède à 15 ans

Le jeune Ougandais Nikita Pearl Waligwa est décédé à l’âge de 15 ans d’une tumeur au cerveau. Bien qu’il ait réussi à vaincre la bataille en 2017 après avoir été opéré à plusieurs reprises, malheureusement une autre nouvelle a été découverte deux ans plus tard et cette fois, il a perdu la bataille. L’interprète est décédé ce samedi soir dans la capitale ougandaise, Kampala, selon la BBC.

La petite fille était connue pour avoir participé au film Disney “La Reine de Katwe”, un film basé sur l’histoire vraie de Phiona Mutesi. C’était une fille qui, à son jeune âge, a réussi à remporter le championnat d’échecs des jeunes en Ouganda et a même participé aux Jeux olympiques mondiaux de la discipline. Waligwa a joué Gloria, une amie de Phiona qui a expliqué les règles des échecs. Grâce à ce film, il a eu l’opportunité de travailler avec la lauréate d’un Oscar Lupita Nyong’o, qui jouait la mère des échecs et David Oyelowo, qui jouait le professeur d’échecs.

Dans sa mémoire

L’actrice de “12 ans d’esclavage” a voulu se souvenir de la grande lutte que la petite actrice a eue: “Je partage avec grande tristesse la nouvelle de la mort de Nikita Waligwa, la douce, charmante et talentueuse fille avec qui j’ai travaillé dans” The Queen de Katwe “. Il a donné la vie à Gloria d’une manière si stimulante. Dans sa vraie vie, il a dû faire face au défi de lutter contre le cancer du cerveau. Mes pensées et mes prières s’adressent à sa famille et à sa communauté, qui doivent assumer le fait de l’avoir perdue si bientôt. Repose en paix. “

Oyelowo a également voulu dédier quelques belles paroles à Waligwa: “Nous regrettons la perte de notre belle Nikita Pearl Waligwa. C’était un rayon de lumière à la fois dans” Queen of Katwe “et dans la vie. Son combat contre la tumeur cérébrale valait la peine d’être vu. Sa lumière vivra pour toujours“, a-t-il posté sur son compte Instagram.

.