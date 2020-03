Nikki Bella a toujours des abdos pendant la grossesse

La superstar de la WWE, Nikki Bella, est peut-être enceinte de dix-huit semaines, mais elle a toujours ses abdos six-pack intacts.



Nikki Bella et sa sœur jumelle Brie Bella, deux des superstars féminines les plus connues de la WWE de tous les temps, sont enceintes en même temps et elles partagent des mises à jour sur leurs réseaux sociaux pour leurs fans. Brie et son mari Daniel Bryan attendent leur deuxième enfant tandis que Nikki et son homme Artem Chigvintsev ont leur premier enfant ensemble. Entre la promotion de son apparition sur The Talk, Nikki a partagé quelques mises à jour sur l’apparence de son bébé et, étonnamment, elle a toujours des abdos.

“C’est fou parce qu’un jour après les séances d’entraînement, les abdominaux ressortent vraiment le matin”, a écrit Nikki Bella sur son histoire Instagram, en postant une photo d’elle torse nu en mettant l’accent sur son ventre. Alors que sa bosse augmente, ce qui est vraiment phénoménal, c’est le fait que le lutteur a encore un semblant de six-pack. À dix-huit semaines de grossesse, c’est fou que la brune porte encore son ventre athlétique.

Il y a deux semaines, la star de la WWE a partagé une photo d’elle-même et sa région abdominale était superbe, mais pas aussi sauvage que ce nouveau cliché. Jetez un œil aux nouvelles photos ici via Daily Mail.

Félicitations à Nikki et Brie Bella! Que pensez-vous qu’ils nommeront leurs bébés?

.