Nikki Bella montre sa bosse depuis l’annonce de sa grossesse

Nikki Bella et Artem Chigvintsev attendent.



Nikki Bella a exprimé son souhait de fonder sa propre famille depuis qu’elle était auparavant avec John Cena. Leur rupture avait quelque chose à voir avec le fait que John ne voulait pas avoir d’enfants mais a tenté de changer d’avis pour Nikki. En fin de compte, les choses n’ont tout simplement pas fonctionné et John a poursuivi avec l’ingénieur Shay Shariatzadeh tandis que Nikki est fiancé à Artem Chigvintsev.

Pas plus tard qu’hier, nous avons publié un article sur Nikki et sa jumelle Brie Bella, qui ont toutes deux annoncé qu’elles attendaient un enfant et devaient être espacées de quelques semaines. “Attendez, les jumeaux sont enceintes en même temps? Les gens vont penser que c’est une blague”, a déclaré Brie. “Nous sommes tous les deux choqués. Les gens vont penser que nous l’avons planifié, mais vous ne pouvez pas vraiment planifier une grossesse!” Le bébé marque le deuxième enfant de Brie avec Daniel Bryan et le premier de Nikki avec Artem.

Plus récemment, Nikki a été repérée à Los Angeles, tenant son bosse de bébé en pleine croissance en route pour un engagement avec un ami. “[It was] une surprise totale “, a déclaré Nikki de devenir maman.” Il m’a même fallu une bonne semaine pour accepter “Oh mon Dieu, je suis enceinte”. Je ne suis pas prêt pour ça. ”

