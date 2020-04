– Ninel Conde consacre un message émotionnel à son fils Emmanuel

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Pendant plusieurs semaines, Ninel Conde ouvert son cœur et partagé avec son public l’angoisse qu’elle éprouve après avoir été loin de son fils Emmanuel.

Au moyen d’une publication sur Instagram, le «Bombón Asesino» a laissé entendre qu’en raison d’un conflit avec Giovanni Medina, le père du garçon de 5 ans, n’a pas pu rencontrer le mineur.

Il y a quelques jours, à travers les caméras du programme “A New Day”, Ninel a envoyé un message énergique à son ex-partenaire: “Rends-moi mon fils”, a plaidé la Mexicaine.

«Vous savez que tout ce que vous dites est un mensonge et vous faites du tort à notre fils, pensez à Emmanuel, arrêtez de penser à vous, arrêtez d’être égoïste, arrêtez d’être une personne qui a tellement de ressentiment et qui abandonne le passé et accepte votre présent, laisse-moi voir mon fils “, a-t-il dit.

L’actrice s’est de nouveau tournée vers ses réseaux sociaux pour exprimer son grand désir de revoir son bébé. Condé a écrit un message émotionnel accompagné d’une belle photo de la mère et du fils fondus dans une étreinte amoureuse.

“Mon cher fils, maman se bat parce que tu peux l’avoir à nouveau, comme c’est ton droit, pour plus de mensonges, d’écrans de fumée, de manipulation et de mal”, a commencé à écrire le célèbre.

“Tout ce qui se cache se dévoile toujours. Je t’aime de tout mon cœur “, a-t-il conclu.

La publication de la star a rapidement obtenu de nombreux likes et des milliers de commentaires de ses fans, qui lui ont montré son soutien total à cette situation douloureuse qu’elle traverse.

“Je prie pour que vous puissiez récupérer votre enfant”, “Chaque fils doit être avec sa mère”, “Bonne chance, ma beauté, tout ira bien”, “Force Ninel! Nous sommes avec vous »,« Beaucoup de bénédictions », étaient quelques-unes des opinions.

Photo: Instagram / ninelconde

Le 25 avril, Ninel a publié un message déchirant dédié à son fils, avec lequel elle a révélé qu’elle était toujours dévastée de ne pas pouvoir rencontrer son petit garçon. Cependant, il garde son moral à flot car il sait que le jour viendra bientôt pour qu’ils puissent se retrouver.

Même, la célèbre a décidé de demander le soutien d’un professionnel en matière religieuse et spirituelle pour la conseiller et ainsi pouvoir prendre les bonnes décisions dans sa vie personnelle.

Pendant longtemps, des rumeurs ont commencé à émerger que Giovanni Medina avait enlevé le petit garçon parce que Ninel refusait de reprendre la relation amoureuse qu’ils entretenaient depuis des années, une information qui avait déjà été confirmée par la chanteuse elle-même.

Bien que Medina ait publié il y a quelques jours une vidéo controversée qui aurait montré la coexistence de son ex avec l’enfant, Ninel a recouru aux autorités correspondantes pour entamer la procédure judiciaire et ainsi pouvoir récupérer l’enfant.

L’interprète de “La Rebelde” a même dénoncé le père de son fils pour violences domestiques et mettant en danger la santé d’Emmanuel.

