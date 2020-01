Ninel Conde envoie un message à tous ceux qui l’ont comparée à Lyn May

Ninel Conde est l’une des actrices et chanteuses les plus reconnues de la télévision mexicaine. En plus de son talent pour le genre de groupe et le jeu d’acteur, Ninel s’est mérité une bonne réputation pour son charisme et sa beauté.

Bien que la plupart de ses fans savent que l’actrice a subi plusieurs chirurgies esthétiques, ils l’ont récemment attaquée après avoir publié une vidéo où son visage ne ressemble plus à celui que nous étions tous habitués à voir.

Dans la vidéo publiée par @sueltalasopa, l’actrice fait quelques déclarations sur sa participation au programme, mais la réponse reçue par le public n’était pas du tout ce qu’elle attendait.

La vidéo a été remplie de commentaires négatifs où ils ont critiqué l’apparence de son visage et où ils sont même venus le comparer avec le vétéran mexicain Lyn May. Face à ces attaques, Ninel Conde a décidé de répondre aux critiques de manière très polie, en publiant une image dans ses histoires Instagram qui disait “Priez pour la personne qui vous a blessé”.

Cette réponse nous parle de la bonne éducation de Ninel et à son tour nous fait réfléchir un peu sur les commentaires que nous faisons sans réaliser que nous pouvons blesser les autres.

De quelque manière que ce soit, ou avec son apparence, Ninel continuera à travailler dur pour rester l’une des plus reconnues au niveau national.

Nous vous laissons la vidéo pour partager votre avis.

