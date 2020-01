Ninel Conde répond à ses ennemis pour avoir critiqué son visage | Instagram

À travers un message clair C’est que Ninel Conde a répondu aux internautes qui l’ont critiquée avec une telle dureté qu’ils ont fini par déranger l’actrice.

La chanteuse, femme d’affaires et actrice a partagé une vidéo où son visage était un peu différent pour les utilisateurs de Twitter Ils ont commencé à la critiquer et à se moquer d’elle.

Les utilisateurs en regardant la vidéo ont commencé à dire qu’une nouvelle avait été créée “réparer” et que lui-même ne s’était pas bien assis du tout.

Bien que l’interprète l’ait beaucoup nié “Vous n’en valez pas la peine” il a pris certaines dispositions son physique, vous ne pouvez donc pas empêcher les internautes de réaliser leurs changements physiques, provoquant des critiques parfois cruelles.

Rapidement la chanteuse a répondu à la situation qui avait été présentée sur les réseaux sociaux et surtout dans son propre style.

“Je vais bien, je n’ai rien. Ils m’ont demandé une vidéo pour m’avertir que j’allais être sur un programme et je l’ai enregistrée dans la salle de bain de ma maison, de bas en haut, avec une lumière qui n’est pas pour l’enregistrement, car je n’aurais jamais imaginé qu’ils chercheraient du riz Noir à la soupe. Donc je suivais un traitement parce que j’avais mal au dos depuis que je suis allé skier “, a déclaré Ninel.

Il a précisé qu’en plus de s’être blessé au dos, son genou était également blessé et que, pour cette raison, il devrait utiliser un médicament qui a provoqué un gonflement car il vous fait retenir des liquides selon le portail Millennium.

«Quel malheur qu’un jour plus tard il y ait les ennemis et s’ils m’ont fait quoi, c’est mon visage. Un jour si je veux, je le ferai parce que c’est mon corps, c’est mon visage et c’est ce que je ressens. Et ce qui est triste, c’est comment ils s’en servent pour détruire », a-t-elle dit probablement un peu agaçante.

