Nintendo annonce qu’il ne lancera pas de nouveau Switch en 2020

Les rumeurs sont ennuyeuses pour quiconque et pour les dictons qui indiquaient que Nintendo était sur le point de lancer une nouvelle variante de Switch plus puissante – peut-être Pro – en 2020, après le lancement de la Nintendo Switch Lite l’année dernière, L’entreprise est sortie sur le ring. Et non. Il a confirmé qu’il ne fallait pas se faire plus d’illusions: en 2020 aucune nouvelle console n’arrivera… ou du moins ce ne sera pas comme ça cette année.

La rumeur selon laquelle le grand N présenterait un nouveau Switch en 2020 a émergé via Digitimes, qui a déclaré que la société commencerait “une production en volume à la fin du premier trimestre 2020”, selon ses sources. Mais comme le PDG de Nintendo lui-même, Shuntaro Furukawa, l’a expliqué, les gens ont encore beaucoup de choses à savoir sur les fonctionnalités du Switch Lite, au lieu d’être désireux d’obtenir une meilleure console que la console actuelle. En un mot, Nintendo veut que son nouveau commutateur moins cher ne soit pas emballé dans les étagères.

À cet égard, la société a déclaré:

“Gardez à l’esprit que Nous n’avons pas l’intention de lancer un nouveau modèle Nintendo Switch en 2020“Il a rapporté.

La Nintendo Switch a été lancée en 2017 et quelques années plus tard, en plus de la version Lite, elle a distribué une console avec une série d’améliorations, dont un nouveau processeur Nvidia.

Mais vous savez, le soi-disant Switch Pro Ce ne sera pas vrai pendant un certain temps, alors arrêtez de tomber dans de fausses rumeurs et profitez de ce qu’il y a.

