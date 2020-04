Nintendo augmenterait la production de Switch alors que les consoles continuent de se vendre partout – .

Les consoles Nintendo Switch ont été de plus en plus difficiles à trouver ces dernières semaines, signalant peut-être que Nintendo a du mal à répondre à la demande au milieu de la pandémie de coronavirus.

Un nouveau rapport suggère que Nintendo augmente la production afin de répondre à cette demande.

Animal Crossing: New Horizons pourrait être au moins partiellement responsable de la vague d’intérêt.

À moins que vous ne soyez un travailleur essentiel, la meilleure façon de servir votre communauté et le reste de la planète est de rester à l’intérieur, de réduire le risque d’être infecté par le nouveau coronavirus ou d’infecter quelqu’un d’autre. Comme beaucoup d’entre nous l’ont découvert, c’est plus facile à dire qu’à faire, et maintenant toutes nos maisons et nos appartements commencent à ressembler à des prisons. En conséquence, trouver des évasions dans ces prisons a été vital, que ce soit une émission de télévision bingeable, un long livre ou un jeu vidéo. Cela pourrait expliquer la soudaine pénurie de consoles Nintendo Switch.

Si vous êtes à la recherche d’un Switch ces dernières semaines, vous avez peut-être remarqué que les magasins commencent à manquer ou qu’il ne reste plus de stock. Avec tout le monde coincé à l’intérieur, il n’est pas surprenant que la demande de consoles de jeu ait augmenté, et un rapport suggère que Nintendo augmente la production pour répondre à cette demande.

Dans un article payant, DigiTimes rapporte que Nintendo a augmenté les commandes de production de ses partenaires Foxconn et Hosiden de 20% en raison de la demande accrue des pays en quarantaine (via le Dr Serkan Toto). Selon le rapport, l’agent de vente exclusif à Taiwan ne s’attend pas à ce que de nouvelles consoles Switch arrivent dans la région avant la fin avril au plus tôt. Nintendo n’a pas répondu à la demande de commentaire de DigiTimes.

Digitimes: Nintendo a augmenté ses commandes de production de Switch de 20% au cours des 2 dernières semaines, incl. chez les partenaires de fabrication Foxconn + Hosiden.

Digitimes indique à Taiwan, par exemple, que l’agent de vente exclusif de cette région attend de nouveaux appareils fin avril au plus tôt.

– Dr Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) 7 avril 2020

Toto poursuit en notant que DigiTimes a un palmarès inégal en ce qui concerne les fuites de Nintendo (nous n’avons rien entendu récemment à propos de ce nouveau modèle de Switch à la mi-2020). Cela dit, ayant récemment tenté d’aider mon ami à trouver un Switch, cela pourrait être le plus gros problème que j’aie eu depuis son lancement en 2017. Pour l’anecdote, j’ai eu plus de chance de trouver le Switch Lite tout en parcourant Internet que J’ai le commutateur d’origine ou le modèle mis à jour avec une meilleure autonomie de la batterie. Si cela ne vous dérange pas de jouer de manière portable, le Lite pourrait être le chemin à parcourir.

Ce n’est probablement pas une coïncidence si cette pénurie de Switch survient quelques jours seulement après qu’Animal Crossing: New Horizons ait frappé les étagères des magasins. Le suivi tant attendu de New Leaf a battu des records de ventes à gauche et à droite, devenant le jeu Switch le plus vendu au Japon et au Royaume-Uni. Permettant aux joueurs d’explorer une île magnifique et isolée avec leurs amis, New Horizons est le jeu idéal pour ce moment, et je ne serais pas surpris d’apprendre qu’un pourcentage énorme des personnes qui achètent un Switch ce mois-ci choisissent le nouveau jeu aussi.

Source de l’image: JUSTIN LANE / EPA / REX / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

