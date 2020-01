Nintendo dit qu’il n’a pas l’intention de sortir un nouveau modèle Switch en 2020 – .

Les rumeurs d’un modèle Switch plus cher avec des spécifications plus élevées et des fonctionnalités supplémentaires circulent depuis que Nintendo a sorti la console en mars 2017, mais elles ont vraiment pris de l’ampleur en mars dernier lorsque le Wall Street Journal a annoncé que deux nouvelles versions du Switch étaient disponibles. les travaux. L’une était considérée comme une option moins chère avec des fonctionnalités limitées, tandis que la seconde aurait «des fonctionnalités améliorées destinées aux passionnés de jeux vidéo».

Le premier s’est avéré être le Switch Lite, qui a été lancé le 20 septembre 2019, mais près d’un an après ce rapport WSJ, nous n’avons toujours pas vu beaucoup de preuves du soi-disant Switch Pro. Les rumeurs ont continué à couler à un rythme régulier, mais vendredi, Nintendo a clairement indiqué que nous ne devrions pas nous attendre à un modèle Pro de si tôt.

Vendredi, Nintendo a discuté de ses résultats financiers pour l’exercice se terminant en mars 2020, et bien que les révélations à l’intérieur étaient rares, il y avait une citation du président de Nintendo qui se démarquait.

“En ce qui concerne Nintendo Switch, nous pensons qu’il est important de continuer à communiquer l’attrait des deux systèmes Nintendo Switch et d’élargir la base installée”, a déclaré le président de Nintendo Shuntaro Furukawa. “Veuillez noter que nous ne prévoyons pas de lancer un nouveau modèle Nintendo Switch en 2020.”

Après le trimestre impressionnant que vient de vivre Nintendo, il n’est pas surprenant que la société veuille continuer à se concentrer sur le Switch et le Switch Lite plutôt que de fracturer encore plus le marché avec un modèle plus cher. Avec la PS5 et la Xbox Series X au coin de la rue, il est difficile d’imaginer que Nintendo n’a pas de Switch Pro en préparation, mais plutôt que de rivaliser directement avec ces consoles de nouvelle génération, attendre 2021 pourrait avoir plus de sens.

Séparément, Furukawa a également mentionné que Nintendo “développait de nombreux nouveaux titres pour Nintendo Switch en plus de ceux qui ont été annoncés”, ce qui est agréable à entendre après la débâcle du matériel Wii U. Quirky, le manque de support cohérent pour cette console était finalement ce qui la condamnait, et même avec des jeux exclusifs majeurs tels que Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX, Animal Crossing: New Horizons et No More Heroes III sur le chemin, il semble que Nintendo ait beaucoup plus à annoncer dans le mois à venir aussi.

Source de l’image: Nintendo

