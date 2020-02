Nintendo ne s’inquiète pas de l’impact de la PS5 ou de la Xbox Series X sur le Switch – .

Alors que Sony et Microsoft font tout leur possible pour suivre le rythme l’un de l’autre, Nintendo ne semble jamais se soucier de ce que font ses deux principaux concurrents. La PlayStation 4 et la Xbox One ont été lancées quatre ans avant le Switch, mais la console de Nintendo n’était même pas aussi puissante que ces deux consoles. Nintendo prendra encore plus de retard lors du lancement de la PS5 et de la Xbox Series X à la fin de l’année, mais rien de Sony ou de Microsoft ne changera les plans de la société. Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, l’a clairement indiqué dans un récent Q&R.

S’adressant aux investisseurs, Furukawa a déclaré (traduit par VGC) que bien que le lancement de nouvelles consoles de jeux à la fin de l’année soit remarquable, il ne s’attend pas à ce que le Switch subisse des effets néfastes en conséquence.

“Nous expliquerons les chiffres spécifiques du prochain exercice dans notre prochaine annonce, mais je pense qu’il y aura certainement un changement dans l’environnement à mesure que de nouveaux produits de nos concurrents apparaîtront”, a déclaré Furukawa. Il a ensuite ajouté: «nous ne pensons pas que les tendances commerciales des autres sociétés auront un impact significatif sur nos activités.»

Dans son dernier rapport sur les résultats, Nintendo a révélé avoir vendu 52,48 millions de consoles Switch, ce qui en fait la troisième console domestique la plus vendue que la société ait jamais publiée, devant la SNES et juste derrière la NES. Le lancement du Switch Lite en septembre dernier a également contribué à pousser Nintendo dans un trimestre stellaire.

Une autre révélation récente de Nintendo est arrivée la semaine dernière lorsque la société a confirmé qu’elle n’avait pas l’intention de sortir un nouveau modèle Switch en 2020. Des rumeurs suggéraient qu’un Switch Pro pourrait être en préparation, et même s’il est difficile d’imaginer que Nintendo n’en sortirait pas nouveaux modèles de Switch avant la fin du cycle de vie de la console, quiconque espère un Switch gonflé devra attendre au moins 2021 pour mettre la main sur un.

Source de l’image: James Sheppard / Future Publishing / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

