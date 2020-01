Nintendo présente un Animal Crossing Switch, c’est magnifique

Pour célébrer le lancement d’Animal Crossing: New Horizons, Nintendo lancera une édition spéciale Switch of Traversée d’animaux en mars. Et oui, nous sommes devant l’une des plus belles versions que nous ayons vues de la console Nintendo.

Dans une belle couleur bleu ciel, la Switch Nintendo Switch Animal Switching sera disponible en mars, avec le nouveau titre. Les joycons sont bleu pastel, tandis que le corps de la console est bleu foncé. Il a également une belle gravure faisant allusion au jeu à l’arrière de la console.

L’Animal Crossing Nintendo Switch sera disponible le 22 mars 2020 et coûtera 300 $ aux États-Unis.

