Nintendo remporte un procès contre de véritables courses de Mario Kart

Au cours des dernières années, les rues de Tokyo, au Japon, ont été envahies par des touristes voyageant en karting déguisés en divers personnages de jeux vidéo, causant les désagréments de nombreux conducteurs et voisins touchés par des accidents. Comme tout cela est très similaire à Mario Kart, Nintendo a poursuivi une des sociétés les plus importantes de l’industrie il y a quelques mois et à peine un verdict favorable a été rendu à Nintendo.

Nintendo a remporté un procès intenté en 2017 contre Mari Mobility Development Co., auparavant connu sous le nom de Maricar, car la société de divertissement a violé la propriété intellectuelle de La Gran N.Ensuite, il en a remporté une autre en 2018 et maintenant, la société a dû payer 5 plusieurs fois

«Dans cette décision, sur la base de l’arrêt de la décision provisoire, le défendeur était responsable envers les défendeurs d’un préjudice de 50 millions de yens (dans le cadre des dommages subis lors de la compétition illégale). Et la société défenderesse a été condamnée à suspendre une telle concurrence déloyale », a expliqué Nintendo au sujet de la décision rendue par la Cour supérieure de la propriété intellectuelle.

Le procès initial de 10 millions de yens (environ 90 000 $) est passé à 50 millions de yens. De son côté, la société de divertissement a changé son nom en Street Kart Akihabara, et ils proposent à leurs clients des costumes de plusieurs personnages, moins que Nintendo.

