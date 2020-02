Nintendo Switch Coral est arrivé au Mexique

Nintendo nous a récemment surpris de la beauté de ses nouveaux modèles Switch. Si vous ne me croyez pas, jetez un œil à celui inspiré par le nouveau jeu Animal Crossing. Pas un mois ne s’est écoulé et Nintendo a annoncé une nouvelle couleur pour Switch Lite, la version entièrement portable de la console. C’est une jolie couleur corail (ou palissandre, ou pêche ou tout simplement rose, je ne sais pas, combattez avec qui vous voulez) et maintenant disponible au Mexique.

Le Nintendo Switch Lite Coral a été annoncé par le compte Twitter de Nintendo avec le message suivant: «Une nouvelle couleur rejoint le Nintendo Switch Lite! Le vibrant et ludique Nintendo Switch Coral arrivera le 03 avril. » Il a d’abord été annoncé pour le Japon, mais la console sera également disponible au Mexique ce 3 avril. Il sera au prix de 5 999 $ MXN et vous pouvez maintenant prendre le vôtre.

La Nintendo Switch Lite est une version entièrement portable de la console Nintendo, de sorte que les joycons ne peuvent pas se détacher du corps et ne peuvent pas se connecter au téléviseur. Bien que oui, lors de son lancement en septembre de l’année dernière, son prix était inférieur à celui du Switch normal (au moins aux États-Unis et au Japon). Il a été initialement lancé en trois couleurs différentes: turquoise, jaune et gris et la nouvelle couleur corail complètera votre collection.

