Niurka enseigne plus avec une tenue transparente éclairant tout Instagram | INSTAGRAM

Niurka Marcos, mieux connue sous le nom de Mama Niu, se vantait de la belle silhouette qu’elle a avec son bébé nius, car pour elle de porter quelque chose de si transparent à 52 ans n’est pas un problème.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Niurka est synonyme de sécurité, de force, d’audace et de beauté, quelque chose qui se reflète très bien dans ses photographies, ce qui en fait l’une des “dames” les plus belles et les plus appréciées des spectacles.

Sur la photo, nous pouvons voir Mama Niu accroupie à regarder la caméra, provoquant le choc de beaucoup de ses fans, car elle l’a fait avec un visage très séduisant et une pose qui a également fini par tomber amoureuse de beaucoup.

Vous pourriez également être intéressé: Barbara de Regil est de nouveau critiquée pour ses recommandations nutritionnelles

Le célèbre danseur a écrit: “JE VOUS OBSERVE … n’en doutez jamais …”, quelque chose qui a laissé les utilisateurs qui ont pu le lire un peu perplexes, car ce sont des mots qui attirent l’attention.

Cliquez ici pour voir la photo audacieuse

Il a réussi à rassembler plus de 40000 likes en quelques heures, car c’était l’une des photos qui ont été mieux reçues ces derniers jours, malgré le fait qu’il en ait téléchargé de très bonnes où il montre son grand corps, qu’il a réalisé par l’exercice et la danse, bien sûr

Lire aussi: Alexa Dellanos montre sa beauté dans un corps super audacieux pour Instagram

Rappelant que la pandémie a forcé de nombreuses personnes à rester à la maison, Niurka a partagé la façon dont elle passe son temps, car elle consacre la majeure partie de celui-ci à l’exercice et à une alimentation saine.Cette fois, elle nous l’a montré avec ses résultats.

La Cubaine se caractérise par être une femme qui dit des choses en face de qui que ce soit, que ce soit une personnalité publique ou non, pour cette raison, elle est également connue sous le nom de “femme scandaleuse”. “Et à tout ce fandom toxique qu’ils montrent avec ce nouveau mème qui fait le tour du chemin, c’est très drôle Lady, asseyez-vous”, a déclaré maman Niu.

Niurka invite ses partisans à rester à la maison et à ne pas sortir, en fait elle a montré qu’elle est aussi une excellente mère, elle a su éduquer ses enfants, qui comme elle sont tous des guerriers et des gens excellents, elle a même inculqué l’amour pour l’exercice parce qu’à plusieurs reprises ils ont été vus pratiquer ensemble.

.