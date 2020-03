Niurka Marcos en bikini montre sa silhouette bien entraînée pour Instagram | INSTAGRAM

Niurka Marcos a ravi ses fans en partageant une photo dans laquelle ses fans pouvaient voir comment son corps avait été après tant d’exercice, et ce qui a attiré le plus l’attention, c’est qu’il était en bikini et très attrayant.

La vedette a partagé la photo où nous pouvons voir comment elle profite de quelques instants dans la piscine, car après tant de routines d’exercice, je bercerai une journée de détente avant de continuer sa vie, car elle aime être en forme pour briller comme la belle femme qu’elle est.

Sur la photo, vous pouvez voir Niurka allongée sur une couchette dans ce qui ressemble à un hôtel, souriant et profitant des rayons du soleil, portant un bikini et des lunettes de soleil qui ont mis en valeur sa jolie silhouette avec laquelle elle ravit ses fans, raison pour laquelle ils ont pu le démontrer.

Sur la photo, elle a réussi à rassembler 21 mille goûts et des milliers de commentaires où ses fans l’ont félicitée et admirée avec des messages d’amour et ont déclaré son amour, car la danseuse est très aimée par beaucoup et beaucoup plus par le soi-disant bebenius.

La vedette aime être le centre d’attention et ne sera jamais l’exception, car à plusieurs reprises sur son Instagram officiel, elle télécharge généralement des photographies coquettes, avec lesquelles elle a dépassé à chaque fois, dans certaines totalement sans vêtements allongés sur son lit.

Nirka est très sûre d’elle-même, tout en maintenant une grande silhouette, tout cela doit être grâce aux nombreuses routines d’exercice qu’elle effectue, ajoutées à sa mentalité positive et pour être une femme motivée, pleine d’amour de soi.

Niurka a récemment été impliquée dans un scandale, le combat entre elle et Laura Bozzo, les deux célébrités se sont battues car Irina Baeva a annoncé sur ses réseaux que sa conférence “Arriba Eva” avait été annulée lors d’un événement féminin car les organisateurs Ils ne voulaient pas faire face à un scandale, car la Russe était qualifiée de mari voleur.

