Niurka révèle qui lui a donné le pire baiser de sa vie, il était acteur

Niurka Marcos d’origine cubaine, chanteuse, vedette et actrice a partagé sur un spectacle qui avait été la personne qui lui avait donné le pire baiser de sa vie, comme par hasard, il était acteur.

C’était pendant le spectacle du matin “Un nouveau jour” où le Cubain était en compagnie d’Osmir Garay, les deux jouaient “Chile chi, no chile”.

Héctor Sandarti a été l’un des pilotes qui a fait le jeu dans lequel les invités ils devaient répondre à des questions audacieuses mais s’ils ne voulaient pas le faire, ils devaient manger l’un des poivrons qui étaient sur la table basse.

Si vous connaissez le scandale des femmes, vous saurez que ce jeu il ne l’a pas intimidée pas du tout et a réussi à répondre à toutes les questions posées sans rougir une seule fois.

Cependant, bien que plusieurs questions aient été posées, celle-ci a attiré l’attention du public, car elle a été posée qui lui avait donné le pire baiser de sa vie.

Niurka ne s’est arrêté que quelques secondes pour répondre, et comme on le sait, il n’a fait aucun faux mouvement, il a répondu sans pitié et a expliqué comment c’était.

“Ah oui, d’un acteur de telenovela, qui s’est très bien réveillé le matin, Capetillo”, a déclaré la Cubaine en se rappelant dans son esprit comment cela avait été.

Guillermo Capetillo? a immédiatement demandé le chauffeur Héctor Sandartide, auquel Niurke a dit que c’était bien lui.

Niurka dit qu’il devrait l’embrasser malgré son apparition “Un dragon” probablement à cause du pouvoir olfactif qui dégageait leur souffle, ils ont tous deux travaillé sur le feuilleton Trois femmes.

L’interprète de “Aime-moi toute la nuit” Ce n’est pas du tout une personne timide, il dit toujours ce qu’il pense, peu importe ce que les autres pensent et dit généralement aux gens ce qu’il pense d’eux en face, peut-être qu’à cette occasion, il n’a pas fait exception.

