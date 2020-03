NLE Choppa et Roddy Ricch s’associent pour ‘Walk Em Down’

Alors que “The Box” reste n ° 1 sur le Billboard Hot 100 pour une 10e semaine, Roddy Ricch rejoint NLE Choppa sur son nouveau single “Walk Em Down”.

Le rappeur de Memphis, âgé de 17 ans, qui a signé une joint-venture avec Warner Records, part avec ses rimes percutantes et un refrain contagieux. “Nous n’hésitons pas à faire exploser les balles / Je vais le coucher comme il dans le salon”, rappe-t-il avant que Roddy ajoute son flux fougueux au Cash Money AP et au morceau produit par Loshendrix.

Avec la chanson, Choppa a débuté une vidéo qui le trouve affiché sur le bloc et en croisière dans sa Rolls-Royce. Roddy fait une apparition dans une pièce éclairée en rouge avant de présenter quelques mouvements prêts pour TikTok aux côtés de son collaborateur.

“Walk Em Down” est le premier single du premier album de NLE Choppa, Top Shotta, qui devrait sortir cet été via No Love Entertainment / Warner Records. La star de l’évasion, qui a atterri au sommet du palmarès des artistes émergents de Billboard pendant 15 semaines, un record, se fait déjà un nom grâce à ses singles de platine «Shotta Flow» et «Camelot».

