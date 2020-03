NLE Choppa partage comment le traumatisme a conduit à sa dépression et à son insomnie, dont il discutera dans sa prochaine musique.



Au fil des ans, les discussions sur la santé mentale sont devenues de plus en plus courantes dans la musique hip hop. Les artistes sont devenus plus à l’aise pour exprimer leurs vulnérabilités sans sentir que cela nuit à leur son ou à leur image. Le rappeur de Memphis, NLE Choppa, vient d’exprimer son objectif d’utiliser sa plate-forme pour parler de ces questions et faire en sorte que ses fans en difficulté se sentent moins seuls.

Dans une série déchirante de tweets, samedi 7 mars, NLE Choppa a expliqué comment il souffrait de dépression, qu’il attribue en grande partie au traumatisme qu’il a été exposé tout au long de ses brèves 17 années. Après avoir révélé qu’il avait du mal à dormir à cause des choses qu’il avait vues, il a écrit: “Je veux juste être compris que c’est difficile alors que j’ai des problèmes.” Il fera de son mieux pour que ses fans se sentent compris dans leurs combats en proposant une chanson sur son prochain album qui valide les points bas. “Tout le monde souffre de dépression dont je souffre, je pense que dans la communauté blacc que la merde a ignoré … sur mon album, j’ai une chanson pour tous ceux qui souffrent de dépression bipolaire, de problèmes de santé mentale, tout ce que j’espère que ça touche u pas seul je suis avec toi. “

Il a ensuite expliqué à quel point il était difficile pour lui de parler franchement de ses difficultés parce que les gens doutaient de son éducation difficile. “Et avant tout ce que vous chatte ass n **** s parler régulièrement de moi” il des burbs “BITCH IM DE 3687 COTTONWOOD Ma maman continue de faire des impôts sur cette chienne jusqu’à ce jour vous avez besoin de vos impôts fait frapper ma deuce mes photos de bébé intérieure aussi, elle a perdu des clients étant mon manager désolé maman. ”

Choppa plaisante en disant qu’il est même prêt à subir un test de détection de mensonge pour prouver qu’il a traversé beaucoup de choses. “Vous ne me connaissez pas mentalement, je suis jeté à seulement 17 ans et j’ai déjà vu un traumatisme et j’ai fait un traumatisme à d’autres. Ils ont quicc. m obtenir un test de détecteur de mensonge, nous sommes allés voir si je casquette rap ou non.

Plus tard dans la journée, le rappeur a transmis un message rassurant qu’il doit “protéger [his] bonheur “pour son fils qui est en route. Lisez tous les tweets référencés ci-dessous.

