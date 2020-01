No Female Bond, Spin-Offs Nixed – / Film

Cette année voit la sortie du 25ème film de James Bond, Pas le temps de mourir, qui sera également la dernière fois que nous verrons Daniel Craig comme 007. En tant que propriétaires de franchise Bond Barbara Broccoli et Michael G. Wilson regarder vers l’avenir, ils ouvrent également un peu sur la série dans son ensemble. Dans une nouvelle interview de grande envergure, Broccoli et Wilson discutent du prochain Bond, qui sera certainement un homme, peu importe quoi, mais pas nécessairement blanc, et des retombées potentielles qui ne se sont jamais produites.

Bond masculin

Au cours d’une longue interview avec Variety, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, les producteurs de la franchise Bond, plongent dans l’avenir du personnage. Plus précisément, qui pourrait reprendre le rôle une fois que Daniel Craig sera parti. Beaucoup ont exprimé leur intérêt pour le potentiel d’une obligation féminine, mais les producteurs ne voient pas cela comme une option.

«Il peut être de n’importe quelle couleur, mais il est un homme», explique Barbara Broccoli. «Je crois que nous devrions créer de nouveaux personnages pour les femmes – des personnages féminins forts. Je ne suis pas particulièrement intéressé à prendre un personnage masculin et à faire jouer une femme. Je pense que les femmes sont beaucoup plus intéressantes que ça. »Bien que cela puisse soulever quelques sourcils, le brocoli a raison. Tout le personnage de James Bond est très enraciné dans la masculinité – toxique ou autre.

Cependant, Broccoli et Wilson sont également intéressés à «bousculer la formule» après Craig, quoi que cela puisse signifier.

Retombées des obligations

Hé, tu te souviens de Jinx, la Bond Girl jouée par Halle Berry dans le terrible Die Another Day? Eh bien, le brocoli voulait vraiment un spin-off complet pour le personnage. Cela peut sembler un peu idiot maintenant, mais gardez à l’esprit qu’à l’époque Halle Berry était une grande star. Elle est toujours un gros problème, et son tour dans John Wick Chapter 3 confirme qu’elle peut toujours botter le cul. Mais Berry était à l’apogée de sa renommée à l’époque, donc un spin-off potentiel a du sens. Cependant, Variety dit que «MGM a eu froid aux yeux sur le budget de 80 millions de dollars du film», et que le spin-off n’a jamais eu lieu – une décision qui «a laissé le brocoli en colère».

Le film Jinx n’était pas le seul spin-off potentiel de Bond. Quelqu’un, quelque part (l’histoire de Variety ne nomme pas de noms) a lancé l’idée d’une série télévisée de type Smallville sur un adolescent Bond. Mais Broccoli et Wilson étaient complètement contre Teen Bond, et nous avons été heureusement épargnés.

No Time to Die ouvre le 8 avril.

