No Longer on Steam, Red Candle Games ” Devotion ” préservé par la bibliothèque de l’Université Harvard

L’année dernière, à la suite de ce qui a été jugé critique de la Chine, Red Candle Games » Dévouement a été retiré de Steam, et Red Candle Games eux-mêmes ont été mis à l’épreuve. Le développeur a finalement choisi de ne pas rééditer une version «aseptisée» du jeu, laissant ceux qui voulaient y jouer (mais qui ont raté la chance de l’acheter sur Steam) laissés les mains vides.

Laissez-le à la Harvard-Yenching Library de l’Université de Harvard pour donner le jeu (ainsi que son prédécesseur, Retenue, qui est toujours sur Steam) une maison dans les collections est-asiatiques de l’université. Red Candle Games a annoncé la nouvelle sur sa page Facebook. Le développeur a également profité de l’occasion pour déclarer que l’entreprise est toujours ensemble.

«Depuis un an, nous sommes désolés d’avoir inquiété notre communauté», écrivent-ils. “Bien que le statut actuel ne soit pas idéal, nous sommes toujours là et que rien n’a changé – nous développons et développerons toujours des jeux avec la même passion.” Red Candle Games a été forcé d’assumer la responsabilité des pertes subies par le jeu forcé de Steam, et a été effectivement blackballé par le gouvernement chinois.

Red Candle conclut le billet en reconnaissant l’année difficile, mais cela “continuera, et j’espère qu’à l’avenir nous pourrons partager plus de travaux avec vous tous.”