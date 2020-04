‘No Time To Die’ BTS Pic présente James Bond de Daniel Craig sur le set MI6

Une photo des coulisses de No Time to Die présente Daniel Craig’s dans le rôle de James Bond sur le plateau du MI6.

Près de quinze ans après sa première apparition en tant que James Bond dans Casino Royale, Daniel Craig reprendra le rôle de 007 pour une dernière mission dans No Time to Die. Piloté par le réalisateur de la première saison de True Detective, Cary Joji Fukunaga, le dernier film de James Bond devrait faire ses débuts en salles en novembre après que sa sortie en avril ait été retardée en raison de la pandémie de coronavirus.

Maintenant, le compte Instagram officiel de James Bond a partagé une photo en coulisses de No Time to Die pour ravir les fans. Sur la photo, Daniel Craig peut être vu en tant que 007 sur le plateau du MI6 lors d’une conversation avec Cary Joji Fukunaga.

Voici le synopsis officiel de No Time to Die de Daniel Craig:

Bond a quitté le service actif et jouit d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA arrive pour demander de l’aide. La mission de sauver un scientifique kidnappé s’avère être beaucoup plus perfide que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

Réalisé par Cary Joji Fukunaga à partir d’un scénario co-écrit par Neal Purvis & Robert Wade et Phoebe Waller-Bridge, No Time to Die stars Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Lea Seydoux, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Rami Malek, Ana de Armas, Lashana Lynch, Billy Magnussen, David Dencik et Dali Benssalah.

No Time To Die sortira en salles le 25 novembre 2020.

