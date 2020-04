No Time To Die Le réalisateur voulait placer le film dans la tête de James Bond

Le réalisateur de No Time To Die, Cary Joji Fukunaga, a initialement présenté une version du film entièrement réalisée dans l’esprit de James Bond de Daniel Craig.

La production de No Time To Die n’a pas été facile. Le réalisateur d’origine Danny Boyle a quitté la production sur des différences créatives avant que Cary Joji Fukunaga ne soit embauché pour diriger le projet. Les rumeurs de problèmes en coulisses et de réécritures sur le plateau ont persisté tout au long de la production du film. De plus, il a rencontré un dernier obstacle sous la forme du coronavirus. Le film devait initialement sortir au début du mois, mais a fini par être l’un des premiers blockbusters majeurs de la saison printemps / été à être repoussé en raison des préoccupations persistantes concernant l’épidémie.

Le marketing de No Time To Die est resté vague bien qu’il s’agisse de la dernière performance de Daniel Craig en tant que James Bond. Pour cette dernière sortie, cependant, le réalisateur Cary Joji Fukunaga a présenté une version très différente du film. En s’adressant à Interview Magazine, le réalisateur a révélé que l’un de ses arguments originaux pour le film avait eu lieu dans la tête de James Bond et aurait tous été une hallucination élaborée. Cependant, le studio n’a apparemment pas opté pour cela:

“Miranda, je jure devant Dieu, j’avais une idée que ce film pourrait tous se dérouler dans l’antre du méchant du dernier film. Il y a cette scène [in Spectre] où une aiguille entre dans la tête de James Bond, qui est censé lui faire tout oublier, puis il s’échappe miraculeusement par une bombe de montre. Et puis lui et Léa font sauter la place, et continuent pour sauver la situation. Je me disais: “Et si tout jusqu’à la fin du deuxième acte était dans sa tête?” “

Voici le synopsis officiel de No Time to Die de Daniel Craig:

Bond a quitté le service actif et jouit d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA arrive pour demander de l’aide. La mission de sauver un scientifique kidnappé s’avère être beaucoup plus perfide que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

Réalisé par Cary Joji Fukunaga à partir d’un scénario co-écrit par Neal Purvis & Robert Wade et Phoebe Waller-Bridge, No Time to Die stars Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Lea Seydoux, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Rami Malek, Ana de Armas, Lashana Lynch, Billy Magnussen, David Dencik et Dali Benssalah.

No Time To Die sortira en salles le 25 novembre 2020.

Source: Interview Magazine