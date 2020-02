No Time To Die sera le plus long film de la saga James Bond | Instagram

Près de sa première, No Time To Die sera le film avec plus de durée de toutes les livraisons d’agent 007 dépassant Spectre qui a duré 160 minutes et sera la dernière où Daniel Craig est comme James Bond.

Ce nouveau film avec Daniel Craig durera deux heures et 43 minutes, battant le film de Spectre qui a deux heures et 40 min, selon la chaîne de cinéma Regal.

Les bandes de cette saga sont très connu pour durer plus de deux heures, ce n’est donc pas une surprise complète.

Néanmoins, ce n’est pas vrai, car Sony Pictures Il n’a encore rien confirmé sur la durée du film.

Le célèbre acteur Daniel Craig va culminer sa trajectoire de cinq films jouant l’agent 007 avec No Time to Die.

Dans le cast Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Lea Seydoux et Billy Magnussen.

Il sera dirigé par Cary Fukunaga, tandis que le script a été travaillé par lui avec Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burnset Phoebe Waller-Bridge.

Il sujet principal Il est joué par la célèbre chanteuse Billie Eilish qui est déjà sorti et qui a été un succès.

Dans ce nouveau film, Bond quitte le service actif et jouit d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA semble demander aider.

La mission sauver un scientifique kidnappé se révèle beaucoup plus perfide que prévu, ce qui conduit James à la trace d’un méchant mystérieux armé de nouvelles technologies dangereuses

Cette grande saga est avec nous depuis plus de 50 ans où il nous remplit et action et mille émotions.

Pas le temps de mourir 007 sortira dans les salles aux États-Unis le 8 avril, mais il n’y a toujours pas de date confirmée pour le Mexique.

