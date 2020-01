Noah Hawley révèle sa propre version du nouvel opus

Star Trek 4: Noah Hawley révèle sa propre vision du nouvel épisode

En novembre dernier, il a été rapporté que Fargo créateur Noah Hawley a été choisi pour diriger le quatrième opus de Paramount Pictures ” Star Trek franchise de cinéma. Deux mois plus tard, Hawley a finalement rompu son silence sur son implication, partageant les premiers détails de ses plans pour Star Trek 4. S’adressant à Deadline, il a révélé qu’il commencerait à travailler sur le film dès que Fargo la saison 4 est terminée. Bien que le projet en soit encore à ses débuts, Hawley a également confirmé qu’il avait déjà sa propre vision du script.

“J’ai ma propre vision de Star Trek,” Dit Hawley. “Et pour en revenir à ce que j’aimais dans la série Next Generation, lorsque de nombreuses franchises se concentrent sur” la force peut faire le bien “, Star Trek parle d’exploration et d’humanité à son meilleur, de diversité et de résolution créative de problèmes. Il n’y a rien de mieux que ce moment où William Shatner met ses lunettes de lecture et baisse les boucliers de Khan. Cela ne coûte rien. Mais c’est ce sentiment triomphant de faire du mal à votre ennemi. Pour moi, il s’agit d’arriver à ces éléments du spectacle. Je ne trouve pas nécessairement l’action en soi intéressante à moins que ce soit une histoire. Donc, c’est les premiers jours, je parle toujours avec Paramount et j’ai une prise et je dois écrire un script. “

Interrogé sur la connexion de la nouvelle tranche avec celle d’Alex Kurtzman Star Trek Univers TV, le Légion le créateur explique “Je devrais. Je connais Alex. Il n’y a pas de mandat de Paramount pour le connecter. Et à certains niveaux, il y a un peu de mur, la version TV et la version film. “

«J’ai ma propre histoire et je veux m’assurer, comme je l’ai fait pour« Fargo »et« Legion », que je respecte le matériau sous-jacent. Que je ne change pas involontairement des choses que les gens aiment ou se sentent passionnés. Il est donc important de faire ces recherches au fur et à mesure. ”

Star Trek 4 aurait été présenté Chris Pine comme James Kirk, Zachary Quinto comme Spock et Zoe Saldana comme Uhura, entre autres. Mais selon un nouveau rapport de The Hollywood Reporter, le nouveau film pourrait bien présenter un nouveau casting avec Hawley le confirmant apparemment “C’est le début. Je ne sais pas. Mais les nouveaux personnages impliquent souvent de nouveaux acteurs. »

Le retour de Pine est quelque peu surprenant. En 2018, Pine et la co-star de la franchise Chris Hemsworth se seraient retirés du film en raison de conflits salariaux. Le capitaine Kirk de Pine et son équipe sont apparus pour la dernière fois à l’écran dans le réalisateur Justin Lin. Star Trek Beyond, qui est arrivé en 2016. Comme ses deux prédécesseurs, ce film a été un succès critique. Malheureusement, il a sous-performé au box-office, ne rapportant que 343,5 millions de dollars contre un budget de 185 millions de dollars.

Hawley est surtout connu pour son travail à la télévision. Il a remporté un grand succès sur FX en créant le Fargo Série télévisée en 2014. Trois ans plus tard, il a poursuivi avec le X Men-série adjacente Légion, qui a également été diffusé sur FX. Hawley a fait ses débuts de réalisateur au début de cette année avec Lucy dans le ciel, qu’il a également co-écrit. Il était également attaché à écrire et diriger un Docteur Doom film autonome pour 20th Century Fox avant que Disney n’absorbe l’IP du studio.