Noah Mills rejoint le Falcon et le soldat d’hiver Disney + Series

Noah Mills rejoint le Falcon et la série Disney + Winter Soldier

Selon Deadline, Noah Mills (L’ennemi à l’intérieur, Le brave, 2 filles cassées) a rejoint le casting de la prochaine série de Disney + Le faucon et le soldat d’hiver. Les détails sur qui Mills jouera sont actuellement tenus secrets.

Mills rejoint un casting qui comprend Anthony Mackie (À bout portant) et Sebastian Stan (Moi, Tonya) qui reprendra leurs rôles de Sam Wilson et Bucky Barnes. Les vétérans du MCU, Daniel Bruhl et Emily VanCamp, devraient revenir respectivement en tant que Helmut Zemo et Sharon Carter. Aucun des deux personnages n’est apparu à l’écran depuis 2016 Captain America: guerre civile.

Lors du panel Marvel Studios à D23 Expo 2019, il a été révélé que Wyatt Russell (Lodge 49, Miroir noir) a rejoint la série pour le rôle de l’agent américain de Marvel Comics. Miki Ishikawa (La terreur: l’infamie) et Desmond Chiam (Maintenant Apocalypse) Ont également été coulés pour la série.

John Wick le créateur Derek Kolstad a rejoint l’équipe de rédaction / création de Falcon et le soldat d’hiver, bien que les détails soient encore secrets, il semble probable que le nouveau statu quo de Falcon suivra après Avengers: Fin de partie. Kari Skogland devrait diriger.

Le faucon et le soldat d’hiver ne peut fonctionner que pendant six épisodes, mais il se connectera avec le plus grand MCU. La série, produite par Malcolm Spellman, devrait faire ses débuts en août 2020.