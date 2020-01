Noah Mills rejoint “Le faucon et le soldat d’hiver” de Marvel

La prochaine série Disney + Original, “The Falcon and the Winter Soldier” de Marvel a ajouté Noah Mills à la série selon Deadline.

On ne sait pas encore quel personnage jouera Noah. La série verra de nombreux visages de précédents films Marvel, notamment Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Bruhl et Emily VanCamp, ainsi que Wyatt Russell, Desmond Chiam et Miki Ishikawa.

L’acteur a déjà joué dans les séries NBC “The Enemy Within” et “The Brave”.

“Le faucon et le soldat d’hiver” de Marvel se composera de 6 épisodes et arrivera à Disney + plus tard cette année.

