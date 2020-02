Noelia a une transparence élégante et audacieuse sur Instagram | Instagram

Noelia a partagé son compte Instagram une photo qui a sûrement volé assez de soupirs car malgré sa peau recouverte d’un vêtement, celle-ci est totalement transparente.

La télévision transparente en noir et dentelle est l’ensemble qui est peut-être tombé amoureux une fois de plus de ses followers.

Son corps exquis ressemble à n’importe quel vêtement que l’interprète de “Donne moi une raison” utiliser, vous pouvez vous le permettre parce que vous vous entraînez quotidiennement.

La chanteur et femme d’affaires Elle est assez active dans les réseaux sociaux, elle permet beaucoup à ses followers car beaucoup de ses posts sont un peu épicés.

En plus de ses chansons à succès Noelia se démarque également dans la restauration et l’industrie textile car elle possède un restaurant célèbre et un cabaret, tout en ayant une ligne de leggins et de vêtements intimes.

Bien que le modèle soit également extrêmement mince, il n’a pas ignoré ceux qui ont quelques kilos en plus car leurs conceptions sont de toutes tailles, tailles réelles ce qui est au goût de son public féminin.

Noelia a donné un autre tour aux leggins parce que sûrement quand vous entendez le mot vous trouvez immédiatement un style lisse et une couleur unie, l’interprète de “Candela” gère diverses conceptions et assez affectueux.

En 2012, il comptait plus de dix hits de Radio sur les charts Billboard populaires, ainsi que trois succès Billboard Dance en anglais.

“J’ai surmonté mes peurs! Maintenant je glisse vers mes objectifs”, traduction et description de sa publication.

La belle chanteuse est active depuis l’année 1999 à ce jour, non seulement il s’est consacré à la musique mais aussi à d’autres entreprises comme mentionné précédemment, mais ce qui est le plus détaillé, c’est son corps et sa beauté exquise.

Malgré ses quarante ans, il continue d’avoir le physique comme s’il avait vingt ans de moins, ce qui rend ses partisans fous et provoque envie de nombreuses femmes.

