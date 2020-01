Noelia accueille chaleureusement 2020 | Instagram

Après 2019 se termine avec tout, Noelia, elle devient belle avec ses fans et leur donne une carte postale unique dans son réseau social par excellence: Instagram.

La coquette Portoricain, commence l’année avec de grandes surprises grâce à son profil de réseau de caméras officiel, dans lequel il apparaît avec des vêtements audacieux TOUS son arrière-garde avant de porter des chaussettes noires transparentes et un mini panti qui bien sûr est du fil de la même couleur.

Noelia, utilise également un soutien-gorge noir qui laisse voir à travers le chemisier qui est également transparent, mais celui-ci, dans un ton jaune vif, qui révèle ses attributs frontaux.

Il semble que Noelia avait besoin de tissu dans le minuscule vêtement, alors elle pose très coquette devant la caméra montrant ses formidables attributs arrière.

Sur la photo, il encourage tous ses abonnés et les internautes en général à fréquenter son bar-restaurant dans le quartier de Naples, surpeuplé à Mexico.

Le texte avec lequel il fait l’invitation ouverte dit: Party Time! Nous vous attendons à @noeliascabaret et @noeliasgrillhouse

Comme d’habitude, l’interprète de “Sauve-moi ton amour“(2004), a reçu plus d’une centaine de commentaires audacieux et même chauds après plus de 16,000 J’aime.

Parmi les commentaires, les emojis de le feu, coeurs rouges, visage heureux avec yeux de coeur, et bien d’autres, ils n’ont pas attendu pour exprimer le souhait des adeptes de faire fantaisie avec le chanteur.

C’est évidemment un grand cadeau pour commencer 2020 que Noelia Il est bon de faire en sorte que leurs fans continuent de consentir.

Ce n’est pas la première carte postale qui publie et partage cette nouvelle année, mais c’est certainement l’une des plus audacieuses … nous continuerons de guetter Noelia pour voir quelles nouvelles surprises cela nous apporte.

