Noelia couvre son corps avec une robe en résille audacieuse

La belle chanteuse portoricaine Noelia nous impressionne de plus en plus avec ses photos audacieuses, et cette fois sur son compte Instagram Il a partagé une photo où il se vante de son corps sculptural dans un robe en filet noir.

Noelia éblouit tous ceux qui voient ses messages car elle est connue pour elle grand attrait.

Elle est connue pour avoir posé avec très peu de vêtements sur ses réseaux sociaux, montrant son corps sculptural et remplissant ses partisans de soupirs.

Sur la photo qu’il a partagée avec ses 12 millions d’adeptes, il arborait un string couleur rose qui a montré parfaitement et une audace robe en filet noir qui a montré le reste de son corps.

L’image avec une seule journée de publication a presque 40 mille likes de ses disciples, mais quelque chose d’étrange était qu’il a supprimé les commentaires de cette publication.

La carrière de Noelia n’est pas seulement basée sur sa musique, mais elle est également devenue chanteuse. femme d’affaires réussie et il a plusieurs entreprises et il ne cesse de se développer.

Actuellement, la chanteuse portoricaine profite d’elle influence Sur leurs réseaux sociaux pour promouvoir leurs entreprises, parmi eux se trouvent leurs bars qu’ils vantent avec tant de fierté.

Saisissez chaque opportunité promouvoir votre entreprise, services et sa ligne de sous-vêtements qui connaît aujourd’hui un grand succès.

Ses vêtements intimes, qui sont sans aucun doute assez séduisants, sont heureusement pour toutes les tailles ce qui a attiré l’attention de ses disciples.

Il y a quelques semaines, il a commencé à partager dans ses publications son nouveau page privée où il a contenu exclusif et des photos plus intimes pour les abonnés VIP.

Maintient un figure enviable ce qui est dû à son grand dévouement dans ses routines d’exercice et d’alimentation.

