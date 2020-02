Noelia danse et laisse apparemment ses fans en vouloir plus | Instagram

Noelia Lorenzo Monge internationalement connu simplement comme Noelia a posté une vidéo sur son compte Instagram officiel où il a laissé ses fans en vouloir plus après avoir dansé hardiment.

Comme vous le savez bien, l’interprète de “Donne moi une raison” promouvoir sa ligne de vêtements elle-même “Noelicious” où il utilise les vêtements les plus audacieux de sa collection, c’est probablement avec l’un d’eux qui éclipsa ses fans.

La célèbre femme a partagé dans la publication ses meilleurs pas avec une chanson assez émouvante où il est devenu clair que beauté et rythme Ils ne sont pas du tout combattus.

“L’expansion mondiale a commencé #NoeliciousInc #NoeliasCabaretGroup #NoeliasCBD sur la voie d’être un groupe mondial et également une société publique. Tout ce dont vous pouvez rêver peut devenir réalité si vous travaillez sans relâche avec passion”, décrit la publication.

Dans la vidéo il danse avec une jolie robe courte et en transparents, vous pouvez voir le string qui ressemble plus à un corps avec jupe, bouger vos hanches hypnotise qui voit la vidéo et la fait rejouer.

Noelia compte plusieurs sociétés en croissance et bien qu’elle soit prête à entamer sa tournée 2020, elle ne néglige pas ses responsabilités de femme d’affaires.

Promotion de plusieurs leurs entreprises Dans la vidéo, Noelia saisit chaque occasion pour promouvoir ses services ou produits en tant qu’entrepreneur.

L’une des nombreuses activités du chanteur est: Noelia´s Bar & Grill Cela a été un succès jusqu’à présent car la chanteuse trouve déjà un nouveau cabaret mais aux États-Unis, elle a aussi un cabaret, ligne de sous-vêtements et leggings, en plus des produits basés sur CBD et même une machine de casino.

Son objectif est d’ouvrir au moins une quarantaine de restaurants, les données ont été partagées dans l’une de ses publications.

