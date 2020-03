Noelia danse très audacieuse et sa robe monte en montrant plus | Instagram

La chanteuse Noelia a partagé une nouvelle vidéo sur son compte Instagram où il apparaît dansant très audacieux dans l’un de ses chansons pop quand sa robe a commencé à monter en montrant plus.

D’origine portoricaine Noelia Lorenzo Mongue Connue simplement sous le nom de Noelia, en plus d’être chanteuse, elle est aussi mannequin, actrice et femme d’affaires.

La belle blonde est synonyme d’attractivité toute photographie ou une vidéo qui partage une assurance attirera l’attention des utilisateurs.

Dans la publication, il apparaît dansant dans une pièce qui a de grandes fenêtres, la lumière est un peu forte, donc dans la vidéo on la voit assez contre la lumière néanmoins sa figure et des parties de son joli corps.

“De Sin City avec Love Here sautant avec mes chansons, un peu contre Luz del Sol qui est très intense # addictaatusbesos”, traduction et description de sa vidéo.

Noelia promeut depuis longtemps une page privée où, pour une petite quantité l’utilisateur qui paie sera VIP et vous obtiendrez un contenu exclusif.

Noelia continue de voler les regards et maintenant non seulement dans Instagram mais partout où elle fréquente, car là où elle va, ils la connaissent déjà.

Mais en plus de sa page, il a également fait la promotion de ses autres sociétés, casinos, restaurants, lingerie, Leggings, ses produits basés sur CBD, en plus de poursuivre sa musique et ses présentations, malgré le fait que ces dernières ont été annulées en raison de la pandémie mondiale Noelia continue de travailler dur.

Parce qu’il est en charge de plusieurs sociétés Noelia maintient un chiffre enviable car avoir de l’énergie pour autant de projets en même temps.

C’est sûr Noelia Vous devez avoir un régime, bien que pas si rigoureux, car dans certaines publications, vous avez également été apprécié pour savourer de délicieux plats. faire beaucoup d’exercice.

