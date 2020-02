Noelia éblouit ses followers avec des vidéos audacieuses sur Instagram | Instagram

La célèbre chanteuse, actrice et femme d’affaires portoricaine Noelia Lorenzo ne cesse de nous faire soupirer, et cette fois elle a publié une vidéo très audacieuse où elle surprend tous ses followers.

Une fois de plus, la chanteuse a montré sa beauté physique dans son récit de Instagram avec quelques vidéos très chaud où il nous laisse voir son grands attributs physiciens

Dans l’une des vidéos, le mannequin et femme d’affaires a également montre ton corps dans lequel il porte un costume noir avec un corps plein qui semble être rouge et nous permet de voir très bien son corps derrière les transparents, pour finir la vidéo il jette un baiser à ses followers et cligne de l’oeil.

Dans une autre des vidéos qu’il a postées, Noelia Il se montre maquillé, mais ce n’est pas ce qui a captivé les adeptes, mais il portait un minuscule tenue jaune phosphorescent comme type Maillot de bain et des bas de couleur peau, nous montrant son corps.

Comme une description de cette audace vidéoNoelia partage qu’elle était presque prête à vivre avec les gens qui étaient en Noelicious.

Sans doute Noelia C’est maintenant sur toutes les lèvres car comme vous le savez il y a quelques jours inauguré un restaurant bar sportif plus, où il confirme qu’en plus de la bonne nourriture, vous pouvez profiter de la bonne musique et d’excellents spectacles.

Cela fait seulement que la chanteuse atteint son objectif chaque jour, qui est d’ouvrir 40 barre de sport plus et a aujourd’hui 5 qui sont en différentes villes du pays.

Peut-être que votre agenda est toujours plein, mais cela ne vous empêche pas de toujours profiter de votre photos en gras Où il partage fièrement sa silhouette. Avec quoi d’autre la belle Noelia peut-elle nous surprendre?

