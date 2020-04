Noelia est solidaire des agents de santé pendant la quarantaine | Instagram

La chanteuse d’origine portoricaine Noelia à travers une vidéo sur son compte Instagram Il a partagé une nouvelle qui fera sûrement plaisir aux agents de santé.

En raison de la pandémie causée par le virus appelé COVID-19 tout le monde doit être hébergé chez lui pour éviter toute nouvelle contagion.

Cependant, c’est quelque chose qui n’est pas facile à contrôler car de nombreuses familles dépendent d’un salaire journalier. pouvoir subsister.

Pour cette raison, il existe encore des cas de coronavirus qui sont traités dans les hôpitaux, en tenant compte des médecins, des infirmières et de tout le personnel qui travaille dans un hôpital trouvent longues heures de travail.

Sachant cela, Noelia a décidé de partager à travers ses restaurants déjeuner ou dîner pour soutenir ceux qui travaillent dans le secteur de la santé.

“Noelia´s Cabaret et Noelia´s Grill House, nous nous engageons envers la communauté pendant cette crise”, a été le premier message partagé par l’interprète de Clávame tu amor.

Heureusement, Noelia comme les autres célébrités soutenir la communauté il ne fait aucun doute que dans des situations défavorables, le syndicat fait de la force une expression bien connue et déjà adoptée par mise en quarantaine.

“Noelia’s Grill House contribuera 50 DINERS ou DÉJEUNERS QUOTIDIENS pendant 90 jours et livrés au Home for Health Professionals à Mexico”, a expliqué Noelia dans sa publication.

La chanteuse n’a pas cessé de partager du contenu sur son compte Instagram parce que pour ses followers, il est important d’avoir quelque chose pour se divertir et quoi de mieux que de profiter de la belle vue de ses publications où, comme toujours, elle apparaît comme la protagoniste principal.

Au moment où le secteur de la santé et secteur primaire Ils sont l’un des travailleurs les plus importants face à cette situation difficile. D’une part, nous avons les médecins qui protègent notre santé et, d’autre part, les agriculteurs qui se consacrent à nous fournir de la nourriture, un grand merci à tous ainsi qu’à Noelia qui les soutient directement.

