Noelia est une jolie femme d’affaires, ouvre un nouveau restaurant

Noelia depuis des années est une femme d’affaires, chanteuse, actrice et mannequin attrayante, la belle Portoricain a tâtonné dans le monde de les restaurants en ouvrir un nouveau.

Noelia´s Bar & Grill Ce fut un succès jusqu’à présent car la chanteuse trouve déjà un nouveau cabaret mais dans États Unis.

Il vise à ouvrir moins quarante, les données ont été partagées dans une de ses publications, heureusement il a d’excellents partenaires qui l’ont également aidé dans son entrepreneuriat et sa promotion.

“Le bonheur ne convient que lorsque les choses sont faites avec Sweetheart et Passion. Noelias’s Sport Bar and Grill

www.noeliassportbar.com Noelias Sport Bar dans 5 villes différentes et allons-y pour plus, l’objectif est de 40 emplacements dans le temps que Dieu m’accorde “, a partagé Noelia.

«Je suis béni et reconnaissant d’avoir une grande équipe. ET MES PARTENAIRES SONT 10 ET IL N’Y A RIEN DE MIEUX QUE LE CADEAU À TRAITER AVEC DES PERSONNES HONNÊTES ! … Alors si vous grandissez en affaires “, a conclu l’interprète de Give me a reason.

Noelia est également sur le point de présenter votre propre machine de casino, Il ne fait aucun doute que cette femme est un tourbillon, elle fait tout, nous espérons que tous ses projets sont assez fructueux.

Bien que l’interprète de “Toi” ils ont un nombre infini de dossiers en attente car leur programme d’assurance est plein pour leurs multiples entreprises, il y a toujours la possibilité de abonnés Des photographies coquettes et audacieuses où il partage également ses réalisations.

Noelia a partagé plusieurs vidéos où il semble danser dans l’un de ses restaurants, invitant apparemment les gens à y assister et à faire ce qu’ils veulent afin de profiter d’une délicieuse soirée avec un délicieux dîner ou profiter du spectacle Ils se présentent tous les soirs.

.