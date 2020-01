Noelia laisse son arrière-garde découverte dans une tenue de réseau audacieuse sur Instagram

Noelia laisse son arrière-garde découverte en costume net audacieux sur Instagram | Instagram

Noelia d’origine portoricaine sait attirer l’attention des ses disciples Il a récemment partagé une nouvelle photo où il a laissé son arrière-garde à découvert.

Il surprend continuellement ses millions deux cents adeptes Instagram, Il ne fait aucun doute que attirer l’attention est sa force.

Femme affaires Elle a plusieurs entreprises qu’elle a entreprises, heureusement elles sont payantes et elle a profité de sa promotion.

Vous pouvez être intéressé: Vidéo Noelia déplace son arrière en bref cachetero au rythme de Candela

Noelia n’est pas seulement une chanteuse, elle est aussi actrice, femme d’affaires et mannequin de sa propre marque de vêtements intimes et quel meilleur modèle qu’elle-même.

Si vous êtes un fervent adepte de l’interprète de “Donne moi une raison” vous saurez qu’il a aussi un restaurant appelé Noelia´s Grill House où assister et déguster un délicieux dîner, vous pouvez également apprécier l’un des spectacles nocturnes qui sont présentés.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

En plus de profiter d’une bonne coupe de viande, vous verrez beaucoup de viande puisque les filles de Noelia fournissent un “Parade au néon”, où ils apparaissent portant des vêtements dans ce style de couleur et certains peignent leurs corps néon.

Regardez ici la photo de Noelia.

Sur la photo en question, Noelia montre une autre ligne de ses vêtements Noelicious dans les tons néon, un “corps” de réseau qui ne recouvre en fait quasiment rien ou presque pour que vous portiez un string il semblerait que vous ne portiez rien comme c’est le cas de la belle chanteuse.

Noelia sait stimuler la pupille de l’observateur profite de son corps exquis pour montrer ses courbes et ses charmes.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Les commentaires que les utilisateurs d’Instagram ont mis dans leur compte sont les plus tendres et les plus tentants car de nombreux hommes ne se lassent pas de vous dire à quel point ils sont beaux et que leur corps est parfait.

Tout indique que l’interprète de “Candela” Il a un grand penchant pour la couleur noire, les transparents et les bandes car dans plusieurs de ses publications qu’il a partagées, on peut le voir porter des vêtements avec ces caractéristiques dans leur ensemble ou individuellement mais à cette occasion Noelia Il a choisi de porter quelque chose de plus coquet et frappant.

Lire aussi: Photo Noelia montre son arrière-garde sans honte sur Instagram

.