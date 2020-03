Noelia montre ses courbes avec une pose audacieuse et unique | Instagram

La mannequin, femme d’affaires, actrice et chanteuse Noelia, a montré une fois de plus pourquoi elle est l’une des femmes plus beau portoricain Au milieu, montrant ses courbes avec une pose audacieuse et unique, elle vole les yeux des internautes.

Malgré le fait que pratiquement le monde entier est en quarantaine Noelia Elle continue d’être très active sur ses réseaux sociaux, ce dont ses followers lui sont sûrement très reconnaissants.

Après le début de la pandémie due au coronavirus, l’interprète de “Donne moi une raison” a décidé d’annuler une partie de sa tournée pour ce 2020.

Heureusement, la belle femme d’affaires continue très actif sur son compte officiel et Instagram où vous pourrez apprécier de voir son attrait et parfois sa voix.

Sur la photo actuelle, il apparaît vêtu d’une tenue qui, en plus d’être audacieuse elle a l’air mignonne, car elle porte un chemisier rose avec des volants sur le bas ce qui la rend un peu tendre, mais la tenue est complétée par un minuscule string également en rose.

Malgré l’interprète de “Clouez-moi votre amour” Il a une de ses jambes relevée à la hauteur de votre tête et l’autre également un peu fléchie pour que toute courbe de son corps ressemble à ce que vous ne pouvez pas imaginer, car la pose est assez suggestive.

“Smile is the Light of the Soul #noelicioustimes I Love You #Noelia”, description de sa publication Instagram.

Apparemment, la publication est dédiée à ses disciples qui atteignent déjà un million deux cent mille, qui augmentent peu à peu.

Les commentaires de ses abonnés et de certains internautes parlent de sa beauté, en plus de la féliciter pour corps exquisNoelia continue sans aucun doute de voler des soupirs et continuera sûrement à le faire pendant longtemps.

