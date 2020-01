Noelia montre son corps avec des transparents en string et sans soutien-gorge

Noeia suppose que son corps porte des transparents en string et pas de soutien-gorge | Instagram

Noelia est une belle femme et comme d’habitude elle aime montrer son corps, seulement maintenant elle le fait avec des transparents sans porter de soutien-gorge et en utilisant une tanguita.

Portant un chemisier noir à manches longues, Noelia a montré son corps élancé, bien que le vêtement soit noir, il est assez transparent.

Dans la vidéo, l’interprète de “Candela” il est dans une pièce marchant à l’intérieur de lui, faisant des pas courts et très coquettes.

Le vêtement que vous portez fait probablement partie de votre collection de Noelicious où, via son site Web, vous pouvez acheter plusieurs modèles.

“Playtime” est traduit par “temps de jeu”, selon la description d’une belle chanteuse.

Le mouvement de la hanche de Noelia protège non seulement ses concerts mais aussi sur son compte Instagram où elle continue également partager des vidéos où il danse comme une déesse.

Dans la vidéo, vous pouvez voir l’interprète de “Donne moi une raison” Elle soulève son chemisier un peu pendant qu’elle danse et nous pouvons voir qu’elle ne porte pas de soutien-gorge et bien qu’il semble qu’elle ne porte rien en dessous, nous sommes désolés de dire oui, elle porte un string noir.

Les images des photographies et des vidéos qu’il partage Noelia ravit l’élève de ses followers qui continuent de grandir, la chanteuse gagne du terrain dans les réseaux sociaux et bien qu’elle soit lente, elle attire peu à peu plus l’attention.

Ce n’est pas seulement la musique de Noelia ce qui l’a remis sur la carte mais à ses côtés en tant que femme d’affaires pour avoir plusieurs projets en action comme son cabaret et sa ligne de vêtements intimes.

La chanteuse, femme d’affaires et comédienne partage fréquemment ce type de publications sur ses réseaux sociaux, de sorte que ses followers sont des plus ravis. Regardez ici la vidéo de Noelia.

