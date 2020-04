Noelia passe sa quarantaine d’une manière très spéciale et surtout audacieuse

Noelia passe sa quarantaine de façon très spéciale et surtout audacieuse | Instagram

En raison de coronavirus Nous sommes en quarantaine Noelia partage comment elle passe ces jours loin de la société, elle le fait d’une manière assez créatif et surtout très audacieux.

Ce n’est un secret pour personne que Noelia Elle adore danser, en fait elle le fait très constamment et partage même des vidéos sur son compte Instagram.

Il est normal de voir des vidéos de sa danse portant la sienne marchandise Cependant, je n’avais pas partagé ce type de clip vidéo.

La chanteuse portoricaine apparaît sur le toit de sa maison en dansant l’un de ses tubes d’antan “Clouez-moi votre amour”Certains de ses voisins l’ont peut-être vue danser tout en portant une tenue plutôt audacieuse, des transparents et des bretelles sur le devant.

Noelia ne peut pas cacher sa beauté et sa personnalité sauvage et audacieuse, elle a la capacité d’infecter les autres avec son énergie, c’est pourquoi plusieurs de ses disciples l’ont sûrement vu vos vidéos ils finissent par danser avec elle.

“La Azotea Productions ..” Clavame tu Amor “#Noelia # divertissement à domicile #distanciamientosocial #quedateencasa”, a-t-elle partagé dans son article.

En raison du COVID-19 connu pour la première fois sous le nom de coronavirus La société a été forcée d’établir une quarantaine, de nombreuses célébrités se sont réfugiées chez elles, mais il y a un autre segment de la population qui a besoin de travailler quotidiennement parce qu’ils ont leur salaire pour pouvoir manger le même jour.

Noelia vit aux États-Unis, l’un des pays avec le plus grand nombre de personnes infectées, est ce que plusieurs moyens de communication Malheureusement, ils ont partagé qu’il n’y avait pas grand-chose à faire, mais restez chez nous et attendez que les infections cessent.

Ce virus originaire de Chine Et comme les mois ont passé, d’autres pays et même des continents ont été impliqués dans la maladie à tel point qu’une pandémie a déjà été nommée, nous espérons que cela arrivera le plus tôt possible pour continuer notre vie et profiter du contenu plus varié de Noelia.

