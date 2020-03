Noelia porte un body noir suggestif, la couvre à peine

Noelia porte un body noir, le couvre à peine | Instagram

La chanteuse et femme d’affaires Noelia ne cesse de surprendre ses followers, puisqu’elle partage cette fois un vidéo et une série de des photos où il présume que sa grande figure part très peu à l’imagination.

Actuellement, la chanteuse, actrice, mannequin et femme d’affaires a sa propre ligne de vêtements intimes et partage toujours des images le portant.

Noelia est connue pour poser avec très peu de vêtements sur leurs réseaux sociaux, montrant leur corps sculptural et toujours remplir ses partisans de soupirs.

Cette fois, la chanteuse portoricaine portait un body noir avec des détails de couleur chair qui le laissent tout à fait découvert, certains bas résille couleur de peau et assis sur un canapé dans une jolie pose coquette.

Il s’agit de se sentir bien de quelque façon que ce soit … et du monde qui roule “, a écrit le modèle dans son article.

La vidéo avec une seule journée de publication a plus de 100 mille reproductions et des commentaires sans fin, alors que l’une des photographies a plus de 40 mille likes de ses disciples.

Tu es la plus belle chose que Dieu ait faite, tu es très jolie Noelia, pure beauté “,” Tu m’as tiré le cœur avec ta douce beauté “, étaient certains des commentaires.

Noelia utilise très constamment son influence sur ses comptes de médias sociaux pour promouvoir votre entreprise, y compris son bar qu’il revendique avec tant de fierté.

Pour tous ses partisans qui en voulaient toujours plus, il leur a finalement donné un grand cadeau dont ils étaient très satisfaits.

Dans ses dernières publications, il a commencé à partager son nouveau page privéeoù a contenu exclusif et ses photographies plus intimes si vous êtes abonné VIP.

