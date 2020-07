Noelia posant comme si tu ne l’avais jamais vue montrer ses fesses

Noelia posant comme jamais auparavant ne l’avait vue montrer ses fesses | Instagram

La chanteuse portoricaine Noelia a une nouvelle fois captivé ses followers avec formidable photographie qu’elle a partagé sur Instagram surtout avec la pose dans laquelle elle était sûre de ne jamais l’avoir vue comme ça.

Il convient de préciser que l’interprète de « Donne moi une raison » à plusieurs reprises, il a partagé des vidéos où il monte les escaliers et nous pouvons apprécier son arrière-garde mais le cliché qu’il vient de partager est différent.

Malgré le fait que nous avons déjà un peu plus de trois mois en quarantaine dans certains endroits, il est déjà clair avec les précautions nécessaires qu’il y a plus afflux de personnes.

Depuis le début de la pandémie, des centaines de magasins ont dû fermer pour éviter foules Parmi eux se trouvaient les restaurants et le cabaret de la belle femme d’affaires.

Cependant, malgré cela Noelia Elle a décidé d’aider le secteur de la santé en offrant des déjeuners ou des dîners à certains hôpitaux pendant trois longs mois, en plus de poursuivre ses projets, à aucun moment elle n’est restée immobile.

En outre, il n’a pas non plus négligé de ses fans parce qu’il a continué à être constant avec ses publications audacieuses qui ont également un objectif en plus de tomber amoureux de ses fans.

« Voulez-vous en voir plus sans censure? Inscrivez-vous à mon compte Only Fans … Abonnez-vous aujourd’hui et vous pourrez profiter des surprises qui viennent dans Only Fans », une partie de son post.

Sur la photo sur laquelle il apparaît Noelia Elle monte des escaliers, il semble que ce soit eux qui l’emmènent sur le toit, ce qui est intéressant, c’est qu’elle a un pied sur l’une des marches, ce qui provoque son arrière en plus, il la soulève un peu plus.

Il convient de noter que les vêtements qu’elle porte ont également beaucoup à faire, apparemment elle porte des sous-vêtements en bas parce qu’elle est très serré et elle a mis un haut sans soutien-gorge et pour montrer encore plus ses jambes galbées, elle s’est accompagnée de baskets qui rendent sa silhouette plus belle.

