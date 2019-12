Noelia prépare sa spectaculaire tournée 2020, attendez-la dans votre ville | Instagram

Noelia ne cesse de travailler, bientôt elle sera dans votre ville pour offrir des concerts de mangues grâce à sa tournée 2020 plus de cinquante villes seront les chanceux d'avoir votre présence.

L'interprète de "Lave-moi ton amour" L'entrée dans l'année éblouira par sa beauté, son élégance et son talent, car elle a déjà prévu toute une tournée qui sera sûrement la plus exquise.

Après être revenu fortement à la musique avec sa chanson "Donne moi une raison", La Portoricaine continuera de chanter ses succès comme une "bougie" dans tout le pays.

Bien qu'il n'ait pas encore partagé les villes que le chanteur fréquentera plusieurs ses fans Ils ont déjà hâte d'arriver dans leurs villes respectives pour assister à leurs concerts.

Récemment, le chanteur est parti la bouche ouverte à ses followers car elle a montré que le froid ne la prive pas de s'habiller très coquette comme elle aime, car elle a partagé une photo où elle portait une micro robe très à son goût.

Cela se fond non seulement avec vos tenues mais aussi avec les danses que vous partagez sur votre compte Instagram officiel car dans chaque post que vous faites de ce type, Noelia fait monter la température de ses followers car elle parvient à les captiver par sa beauté et son corps si succulent que la chanteuse l'a fait.

Partagez en permanence votre réseau social sa vie quotidienne, salue toujours ses fans et joue toujours très coquette.

L'interprète de "Tu" a depuis longtemps lancé une ligne "Noelicious" de micro robes et de jolis vêtements coquettes, pour toutes les tailles quelques costumes, corsets et sous-vêtements sont également inclus.

En plus de sa musique et de sa ligne de vêtements Noelia a également ouvert un cabaret, "Noelia´s Grill House" où en plus de savourer un délicieux dîner, vous pouvez profiter des spectacles qui sont présentés et même récemment ajouté un "passerelle néon"Il ne fait aucun doute que la femme d'affaires travaille très dur.

