Noelia ravit ses fans avec une vidéo audacieuse en transparents

Non seulement c’est un femme d’affaires réussie, chanteuse et actriceNoelia est également un excellent modèle car elle a partagé une vidéo faisant la promotion de l’un de ses modèles de sa ligne de sous-vêtements Noelicious.

Noelia sait profiter de son corps stylisé et donne envie à ses followers de voir plus de publications de sa jolie silhouette Chacun qui partage une photo ou une vidéo.

Après l’interprète de “Donne moi une raison” a commencé à vivre pleinement ses fans ont commencé à augmenter car il semble qu’à un moment donné de sa vie une vidéo intime du chanteur a été divulguée alors il a choisi de commencer à cesser de vivre selon ce que les gens pensent.

En raison du filtrage de cette vidéo, il a décidé d’en faire une “bien fait” Ainsi, la nouvelle que Noelia allait s’aventurer dans le monde des films pour adultes est immédiatement devenue une tendance et une morbidité.

C’est alors que la belle chanteuse a profité de la conversation des gens pour redevenir célèbre comme lorsque la chanson “Candela” Elle était en plein essor à partir d’une vague d’entreprises qui ont heureusement proliféré.

L’une de ces activités était la ligne de vêtements dont elle est elle-même le modèle principal et dans laquelle elle partage constamment son compte Instagram. Regardez ici la vidéo de Noelia.

Alors qu’un phénix Noelia refait surface à partir de ses cendres, progressant à pas de géant dans les affaires et encore avec ses chansons, la plus récente est “Donne moi une raison” une ballade qui mélange la musique régionale mexicaine et dont, en l’entendant, vous rappellera un vieil amour et une pause sans raison.

Dans la vidéo de quelques secondes, vous pouvez voir Noelia en utilisant un serré et petit corps qui est accompagné d’un string inclus et de manches longues, tout est fait d’un tissu assez transparent donc on peut voir qu’il ne porte pas de soutien-gorge, il ne fait aucun doute que la chanteuse sait voler les looks.

