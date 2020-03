Noelia ravit ses partisans dans le fauteuil en short cachetero

Noelia ravit ses adeptes dans le fauteuil en short cachetero | Instagram

La belle chanteuse et femme d’affaires Noelia, dans sa dernière publication, a ravi ses followers tout en portant un petit cachetero en position couchée sur le canapé.

Dans chacune de ses publications Noelia Lorenzo Mongue Il parvient à voler de plus en plus de soupirs auprès de ses fans et de l’un ou l’autre internaute qui navigue sur son réseau social.

Malgré le fait que pratiquement le monde entier est en quarantaine, l’interprète de “Donne moi une raison” Elle continue d’être très active sur ses réseaux sociaux, dont ses followers lui sont sûrement très reconnaissants, et qui continuent peu à peu d’augmenter.

Et est-ce que le chanteur continue de travailler à la promotion votre page privée exclusive où, grâce à un montant modique, vous pourrez être créancier de contenu exclusif avec du matériel que seuls les utilisateurs VIP de Noelia ont.

Heureusement la belle femme d’affaires toujours très actif dans son compte officiel et Instagram où vous pouvez profiter de voir son attrait et parfois sa voix, bien que ses dernières publications Il s’est concentré davantage sur sa page privée, probablement en raison de la pandémie qui a récemment été COVID-19.

“Êtes-vous de ceux qui veulent de plus en plus au cours de cette quarantième année? Cela ne vous dérange pas de payer plus? Nous avons une adhésion VIP spéciale, uniquement pour ceux comme vous qui veulent être un VIP spécial”, une partie de leur publication.

Dans la publication, vous pouvez voir que Noelia est allongée sur un fauteuil, vous pouvez voir si le dos et surtout votre arrière-garde mignon qui est à l’intérieur d’une couleur cachet courte vert citron tout en souriant très malicieusement.

Il semble que la chanteuse, mannequin, actrice et femme d’affaires a annulé l’option de commenter ses dernières publications, probablement parce que certaines étaient assez audacieuses et qu’une partie du public qui les avait vues aurait pu être offensée.

