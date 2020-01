Noelia se trémousse avec micro jupe et tanguita à tel point qu’elle fera monter votre température

Noelia se trémousse avec micro jupe et tanguita à tel point qu’elle fera monter la température | Instagram

Noelia a partagé une vidéo sur son compte officiel de Instagram qui rend ses followers fous car il semble se tortiller avec une micro jupe et une tanguita.

Présumer son corps sculptural comme d’habitude car il aime provoquer de mauvaises pensées lors de la pose et du modelage de ses jambes tournées ainsi que votre arrière.

La chanteuse et femme d’affaires partage continuellement ce type de publications sur son réseau social afin que ses followers soient ravis par des images aussi appétissantes.

Beaucoup de mannequins qu’elle porte dans ses vidéos font partie de sa ligne de vêtements intimes et mayas qui ont l’air plutôt bien car elle n’hésite pas à exercer constamment son beau corps.

L’interprète de “Donne moi une raison” a lancé une ligne “Noelicious” micro robes et vêtements tout à fait affectueux et audacieuxCertains costumes, corsets et sous-vêtements sont également inclus pour toutes les tailles.

Noelia aime non seulement faire de l’exercice, mais elle aime aussi danser, comme on peut le voir dans plusieurs de ses vidéos dans lesquelles elle invite ses adeptes à danser et à profiter de ces moments.

“Face it … ou profitez-en … Le chanteur a écrit.

Dans la vidéo, vous pouvez voir Noelia se promener dans la pièce portant cette micro-jupe et captivant à chaque pas qu’elle fait, montrant son arrière-garde et ses jambes tournées, regardez la vidéo ici.

En continu Noelia Il élève la température de ses followers, parvient incontestablement à les garder captivés par leur beauté et le corps si succulent que le chanteur a et que plus d’un voudraient avoir pour un petit voleur et l’apprécier.

En plus de sa musique et de sa ligne de vêtements, la chanteuse a également ouvert un cabaret, “Noelia´s Grill House” où en plus de savourer un délicieux dîner, vous pouvez profiter des spectacles qui sont présentés et même récemment ajouté un “passerelle néon”, Il ne fait aucun doute que la femme d’affaires travaille dur.

