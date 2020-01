Noelia, ses délicieux charmes jaillissent en dansant sans soutien-gorge | Instagram

La chanteuse portoricaine d’origine Noelia, a récemment partagé une vidéo où elle a rendu ses fans fous parce qu’elle danse au rythme de la meringue sans porter de soutien-gorge car ses délicieux charmes sont montrés.

Noelia Lorenzo Monje qui n’est connu que de nom ravira votre élève en regardant la nouvelle vidéo qu’il a partagée sur son compte Instagram officiel.

À l’interprète de “Donne moi une raison” qui et est entendu sur toutes les radios et plateformes de musique numérique, il aime montrer son corps sculptural.

Bien que les femmes d’aujourd’hui à un certain âge ne soient plus attirantes comme quand elles étaient jeunes cette règle ne s’applique pas au chanteur car son attitude, sa figure et son enthousiasme Il passe facilement comme s’il avait 19 ans.

Dans la vidéo que vous avez partagée que vous pouvez voir en cliquant ici, vous pouvez probablement voir l’un des modèles de sa marque Noelicious, un chemisier noir coquet coupé en plusieurs parties et attaché avec des bandes du même tissu.

“CELA RICHE …. C’EST PRESQUE LE JOUR DE L’ARRIVÉE AU CDMX …. êtes-vous prêt? Dans quelques jours, je vous donne les détails de l’autographe et de la signature photo, il sera dans la zone Centre”, partie de la description de la publication du chanteur.

Peut-être que tu ne savais pas mais Noelia En plus d’être femme d’affaires, mannequin et chanteuse, elle est également actrice, elle est apparue dans un film en 2007 avec le titre de “Notre pain” obtenir une nomination pour le prix Goya du meilleur court métrage de fiction, donc un talent de plus est ajouté à la belle portoricaine.

Bien qu’il ait actuellement un million deux cent mille abonnés dans son compte Instagram, il amasse plus de public en un temps assez court, car il a réussi à augmenter de cent mille abonnés dans l’application en seulement neuf jours.

